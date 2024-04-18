Подмосковье 18 апреля 2024, 14:56 Пять зон отдыха благоустроили в Солнечногорске с 2019 года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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По инициативе жителей Солнечногорска с 2019 года в округе обустроили пять общественных мест. Сейчас проводится новое голосование за объекты благоустройства. Участие в нем уже приняли более 12 тысяч человек.

Жители округа могут отдать свой голос за обновление общественной зоны в Андреевке, яблоневого сада в Смирновке, а также Советской площади и территории вблизи железнодорожной станции в Солнечногорске.

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«Большое количество проектов по благоустройству реализуется при непосредственном участии жителей округа. Так, с 2019 года появилось экопространство вблизи Никольского храма, благоустроенная территория с фонтанным комплексом в микрорайоне Рекинцо, обновленное общественное пространство в Поварово у Богородицерождественского храма, пешеходная зона у монумента „Штыки“, сквер „Долголетие“ в Андреевке», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он призвал солнечногорцев присоединиться к новому голосованию, которое проходит на сайте. Также поддержать один из трех проектов можно через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа.

Благоустройство проведут в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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