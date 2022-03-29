Пять новых храмов возведут в Подмосковье

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в безвозмездное пользование шесть участков под строительство храмов сроком до 10 лет с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Строительство запланировано на территориях Успенского храма в селе Демьяново в Клину, Пантелеимоновского храма в Химках, Иоанно-Предтеченского храма в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа, Казанского храма в Солнечногорске, Покровского храма в городе Яхромы Дмитровского округа, а на территории Успенского храма в деревне Рожново Зарайского округа строительство уже ведется.

«Земельные участки, которые расположены под церквями, монастырями, приходами, Минмособлимущество передает в собственность бесплатно для дальнейшего развития, а в безвозмездное пользование земельные участки предоставляются для строительства или размещения храмов и объектов религиозного назначения. Таким образом, с начала года земли согласованы под строительство шести храмов», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Всего за первый квартал 2022 года министерством было предоставлено в безвозмездное пользование и собственность 18 земельных участков общей площадью порядка шести гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область приняла беспрецедентные меры для наращивания темпов импортозамещения. Одной из таких мер стала аренда земли за один рубль на три года.