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    21 февраля 2022, 12:24

    Пять компаний Подмосковья перечислят по 100 млн рублей на гумпомощь жителям Донбасса

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    Ведущие строительные компании Московской области выделят внебюджетные средства для помощи в размещении беженцев из Донбасса на территории региона. Об этом в ходе совещания с зампредами правительства сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Хотел бы поблагодарить наши пять ведущих строительных компаний. Сегодня мы получили от них подтверждение о готовности помочь», — сообщил Воробьев.

    Строительные компании окажут финансовую помощь для людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, которых разместят в Подмосковье.

    «Каждая из пяти компаний перечислит по 100 миллионов внебюджетных средств, чтобы мы смогли оказать дополнительную помощь, внимание, решение проблем, которое, очевидно, будет необходимо», — отметил губернатор.

    Эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Донбасса началась 18 февраля. В Московской области для размещения беженцев подготовили около 1500 мест в санаториях и детских лагерях.