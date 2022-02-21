Пять компаний Подмосковья перечислят по 100 млн рублей на гумпомощь жителям Донбасса

Ведущие строительные компании Московской области выделят внебюджетные средства для помощи в размещении беженцев из Донбасса на территории региона. Об этом в ходе совещания с зампредами правительства сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Хотел бы поблагодарить наши пять ведущих строительных компаний. Сегодня мы получили от них подтверждение о готовности помочь», — сообщил Воробьев.

Строительные компании окажут финансовую помощь для людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, которых разместят в Подмосковье.

«Каждая из пяти компаний перечислит по 100 миллионов внебюджетных средств, чтобы мы смогли оказать дополнительную помощь, внимание, решение проблем, которое, очевидно, будет необходимо», — отметил губернатор.

Эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Донбасса началась 18 февраля. В Московской области для размещения беженцев подготовили около 1500 мест в санаториях и детских лагерях.