Пять кинотеатров в небольших городах Подмосковья получат поддержку

Фонд кино поддержит пять кинотеатров, работающих в небольших подмосковных городах. Им помогут создать условия для показа национальных фильмов.

Это точки, находящиеся в населенных пунктах, где живут менее 500 тысяч человек.

Первоначально Фонд кино провел сбор заявок для поддержки организаций. Он продлился с 11 марта по 30 апреля.

Победителями от Подмосковья стали:

• сельский дом культуры «Юность» в деревне Березняки;

• досуговый центр «Звездный» в поселке Богородское;

• культурно-досуговый центр «Октябрь» в Голицыне;

• Красковский культурный центр» в поселке Малаховка;

• два кинозала в Деловом и культурном центре «Костино» в Королеве.

Ранее Фонд кино уже проводил конкурсы, в результате которых 12 учреждений культуры Подмосковья уже получили субсидии и провели переоснащение.