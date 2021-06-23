facebook_pixel
    23 июня 2021, 12:09

    Пять кинотеатров в небольших городах Подмосковья получат поддержку

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фонд кино поддержит пять кинотеатров, работающих в небольших подмосковных городах. Им помогут создать условия для показа национальных фильмов.

    Пять кинотеатров в небольших городах Подмосковья получат поддержку | Изображение 1

    Это точки, находящиеся в населенных пунктах, где живут менее 500 тысяч человек.

    Первоначально Фонд кино провел сбор заявок для поддержки организаций. Он продлился с 11 марта по 30 апреля.

    Победителями от Подмосковья стали:

    • сельский дом культуры «Юность» в деревне Березняки;

    • досуговый центр «Звездный» в поселке Богородское;

    • культурно-досуговый центр «Октябрь» в Голицыне;

    • Красковский культурный центр» в поселке Малаховка;

    • два кинозала в Деловом и культурном центре «Костино» в Королеве.

    Ранее Фонд кино уже проводил конкурсы, в результате которых 12 учреждений культуры Подмосковья уже получили субсидии и провели переоснащение.