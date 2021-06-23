Пять кинотеатров в небольших городах Подмосковья получат поддержку
Фонд кино поддержит пять кинотеатров, работающих в небольших подмосковных городах. Им помогут создать условия для показа национальных фильмов.
Это точки, находящиеся в населенных пунктах, где живут менее 500 тысяч человек.
Первоначально Фонд кино провел сбор заявок для поддержки организаций. Он продлился с 11 марта по 30 апреля.
Победителями от Подмосковья стали:
• сельский дом культуры «Юность» в деревне Березняки;
• досуговый центр «Звездный» в поселке Богородское;
• культурно-досуговый центр «Октябрь» в Голицыне;
• Красковский культурный центр» в поселке Малаховка;
• два кинозала в Деловом и культурном центре «Костино» в Королеве.
Ранее Фонд кино уже проводил конкурсы, в результате которых 12 учреждений культуры Подмосковья уже получили субсидии и провели переоснащение.