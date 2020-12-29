Свыше 30 кинотеатров Подмосковья получат государственную поддержку

Свыше 30 кинотеатров из Подмосковья смогут получить субсидии от государства. Цель финансовой поддержки — избежать снижения доли российских фильмов в прокате.

Совет Фонда кино провел заседание, определив все организации для получения субсидий. Так, выделенные средства направят на поддержку российских фильмов в кинотеатральном прокате.

В Московской области поддержат 36 организаций. Среди них 35 муниципальных, федеральных и частных кинотеатров, а также Госфильмофонд России.

Субсидии направят в 29 городских округов, где и располагаются учреждения Подмосковья.

А всего поддержку от государства предоставят 54 организациям по производству или прокату национальных фильмов и еще 647 компаниям, показывающим российское кино.

Точный перечень организаций, которые получат субсидии, уже опубликовали на сайте fond-kino.ru.