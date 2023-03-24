Подмосковье 24 марта 2023, 03:30 Пивоваренный завод в Клину сократил потребление воды на 17 миллионов литров в прошлом году https://abinbevefes.ru/pivovarenie/

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В 2022 году завод пивоваренной продукции в Клину снизил водопотребление на более чем 17 миллионов литров. За последние пять лет предприятие сократило его на 10%.

«Компания разработала более 10 инициатив, которые внедрили на различных производственных этапах», — пояснил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В этом году на заводе реализуют проект по возврату оборотной воды с нового участка деалкоголизации для использования на испарительных конденсаторах холодильника. Для предприятия вода является ключевым ингредиентом для производства высококачественной пивоваренной продукции.

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Компания AB InBev Efes располагает 11 пивоваренными заводами по всей стране и является лидером пивоваренного рынка России. Она выпускает продукцию под торговыми марками Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovický Kozel и другими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к 2026 году современный тепличный комплекс «Подмосковье» выведет Московскую область на первое место по овощам закрытого грунта.

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