Подмосковье 02 декабря 2022, 11:53 Пиццерия рядом с шоссе А107 создаст новые рабочие места в Бронницах

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Кафе-пиццерию построят в Бронницах рядом с кольцевым шоссе А107. Застройщик «Альянс» получил разрешение на реализацию проекта, сообщили в Минжилполитики региона. В кафе смогут трудоустроиться 12 человек.

В организации будут готовить пиццу, сэндвичи и другие блюда, которые можно будет поесть в зале или взять навынос. Территорию оборудуют парковкой и ночным освещением. В проект инвестируют 34 миллиона рублей.

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Кольцевое шоссе объединяет несколько городов Подмосковья. Кафе сделает поездки более комфортными для автомобилистов.

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