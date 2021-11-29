Пироговские очистные сооружения в Мытищах начали работу после реконструкции

Масштабная программа по реконструкции очистительных сооружений идет полным ходом в Московской области. Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский объявил о вводе в работу Пироговских очистных сооружений в Мытищах.

«Знаковый объект, связанный не только с плановой работой по строительству и реконструкции очистных сооружений, но и с вводом нового жилья. И вот яркий пример. В рамках федерального проекта „Жилье“ мы сейчас вводим эти очистные сооружения», — сообщил он губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на совещании регионального правительства.

По словам Велиховского, это достаточно востребованный объект. Его работа коснется 35 тысяч человек. Производительность очистных сооружений после реконструкции увеличилась с 5000 кубических метров в сутки до 8500.

«Мы в течение года модернизировали эти очистные. И сегодня начинаем предоставлять эту качественную услугу», — добавил министр.

Он отметил, что огромная работа по реконструкции очистных сооружений ведется сейчас в Московской области благодаря федеральной поддержке, а также вниманию к этой теме непосредственно губернатора.

«Когда мы начинали этот масштабнейший проект в 2019 году, мы обратились в архивы, посмотрели. Более 40 лет такая работа не проводилась в Московской области. Начиная с советских времен не было таких масштабных инвестиций в очистные сооружения», — сказал Велиховский.

По его словам, на сегодняшний день реализация этого национального проекта идет ускоренными темпами. В прошлом году были введены в работу очистные сооружения в Подольске. Сейчас масштабные работы по реконструкции очистных сооружений ведутся в Щелкове, уже закончен первый этап. Этот объект собираются сдать досрочно: не в 2024 году, как ранее планировалось, а в 2023-м. Кроме того, масштабные реконструкции идут в Шатуре, Лыткарине.

«При этом мы не останавливаемся на достигнутом. Мы сделали задел. Уже спроектировали 11 очистных сооружений», — добавил глава Министерства ЖКХ.

Это очистные сооружения в Павловском Посаде, Коломне, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Серпухове, Можайске.

«Мы все заинтересованы, чтобы поселки, города, населенные пункты, в которых мы живем, соответствовали современным экологическим стандартам. <…> Очень важно, чтобы все города у нас были закрыты (чтобы вопросы с очистными сооружениями там были решены — прим. ред.)», — заявил Воробьев.

Он добавил, что в противном случае это все идет в реки, озера, водоемы.