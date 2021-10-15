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    15 октября 2021, 12:42

    Обновленные очистные сооружения в Щелкове начнут работать в конце 2021 года

    МинЖКХ Подмосковья: обновленные очистные сооружения в Щелкове заработают в конце 2021 года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Старые очистные сооружения Щелкова выведут из строя и заменят новыми в конце года. Так завершится первый этап их реконструкции. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

    Обновленные очистные сооружения в Щелкове начнут работать в конце 2021 года | Изображение 1

    Но следом будет второй этап, во время которого увеличится мощность очистных сооружений. Она возрастет до 80 тысяч кубометров в сутки.

    Щелковские очистные сооружения самые крупные в регионе. Министр провел выездное совещание со службами, которые задействованы в реконструкции.

    Обновленные очистные сооружения в Щелкове начнут работать в конце 2021 года | Изображение 2

    Решено в конце декабря реализовать первый этап. Это выведение из эксплуатации старых очистных и переключение на новые

    Антон Велиховский.

    По его словам, работы идут по графику. Уровень технической готовности объекта достиг 48,5%.

    Обновленные очистные сооружения в Щелкове начнут работать в конце 2021 года | Изображение 3

    Ранее Велиховский рассказал, что работа этих сооружений в Щелкове после реконструкции охватит 700 тысяч жителей.

    Обновление идет по президентскому проекту «Экология» и под личным контролем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.