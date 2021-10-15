Обновленные очистные сооружения в Щелкове начнут работать в конце 2021 года

Старые очистные сооружения Щелкова выведут из строя и заменят новыми в конце года. Так завершится первый этап их реконструкции. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Но следом будет второй этап, во время которого увеличится мощность очистных сооружений. Она возрастет до 80 тысяч кубометров в сутки.

Щелковские очистные сооружения самые крупные в регионе. Министр провел выездное совещание со службами, которые задействованы в реконструкции.

Решено в конце декабря реализовать первый этап. Это выведение из эксплуатации старых очистных и переключение на новые Антон Велиховский.

По его словам, работы идут по графику. Уровень технической готовности объекта достиг 48,5%.

Ранее Велиховский рассказал, что работа этих сооружений в Щелкове после реконструкции охватит 700 тысяч жителей.

Обновление идет по президентскому проекту «Экология» и под личным контролем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.