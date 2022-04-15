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    15 апреля 2022, 17:50

    Подмосковье может стать пилотным регионом для создания маршрута по литературным музеям

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Уникальный маршрут, объединяющий литературные музеи, запланировали создать в Подмосковье. Регион может стать пилотной площадкой России для этого проекта.

    Подмосковье может стать пилотным регионом для создания маршрута по литературным музеям | Изображение 1

    Об этом рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова. Она отметила, что в регионе 12 музеев носят имена литературных гениев.

    Мы можем стать пилотным регионом, где будет реализован такой проект. И взрослые, и дети с удовольствием могли бы ездить по маршруту, многое узнавать

    Елена Харламова.

    Также она добавила, что 1 июня, в Международный день защиты детей, во всех музеях Подмосковья экскурсии проведут ребята в возрасте от 10 до 12 лет.

    Литературные музеи

    В Московской области работает много литературных музеев:

    1. Музей Сергея Аксакова в Сергиевом Посаде;

    2. Музей Александра Блока в Солнечногорске;

    3. Музей Евгения Боратынского в Пушкино;

    4. Музей Федора Достоевского в Зарайске;

    5. Музей Ивана Лажечникова в Коломне;

    6. Музей Михаила Лермонтова в Солнечногорске;

    7. Музей Михаила Пришвина в Одинцове;

    8. Музей Александра Пушкина в Одинцове;

    9. Музей Федора Тютчева в Пушкино;

    10. Музей Антона Чехова в Чехове;

    11. Музей Марины Цветаевой в Королеве;

    12. Музей Михаила Салтыкова-Щедрина в Талдоме.

    Заместитель министра культуры Алла Манилова отметила, что Россия — большая музейная страна.

    Наша миссия — сделать так, чтобы наши музеи научились формировать спрос на себя на всей территории огромной страны

    Алла Манилова.

    По словам Аллы Маниловой, в этом и заключается суть нового проекта.