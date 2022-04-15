Подмосковье может стать пилотным регионом для создания маршрута по литературным музеям

Уникальный маршрут, объединяющий литературные музеи, запланировали создать в Подмосковье. Регион может стать пилотной площадкой России для этого проекта.

Об этом рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова. Она отметила, что в регионе 12 музеев носят имена литературных гениев.

Мы можем стать пилотным регионом, где будет реализован такой проект. И взрослые, и дети с удовольствием могли бы ездить по маршруту, многое узнавать Елена Харламова.

Также она добавила, что 1 июня, в Международный день защиты детей, во всех музеях Подмосковья экскурсии проведут ребята в возрасте от 10 до 12 лет.

Литературные музеи

В Московской области работает много литературных музеев:

1. Музей Сергея Аксакова в Сергиевом Посаде;

2. Музей Александра Блока в Солнечногорске;

3. Музей Евгения Боратынского в Пушкино;

4. Музей Федора Достоевского в Зарайске;

5. Музей Ивана Лажечникова в Коломне;

6. Музей Михаила Лермонтова в Солнечногорске;

7. Музей Михаила Пришвина в Одинцове;

8. Музей Александра Пушкина в Одинцове;

9. Музей Федора Тютчева в Пушкино;

10. Музей Антона Чехова в Чехове;

11. Музей Марины Цветаевой в Королеве;

12. Музей Михаила Салтыкова-Щедрина в Талдоме.

Заместитель министра культуры Алла Манилова отметила, что Россия — большая музейная страна.

Наша миссия — сделать так, чтобы наши музеи научились формировать спрос на себя на всей территории огромной страны Алла Манилова.

По словам Аллы Маниловой, в этом и заключается суть нового проекта.