Работу проекта «Музейные маршруты России» запустили в «Новом Иерусалиме»

В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре начал свою работу проект «Музейные маршруты России». Церемонию открытия провели министр культуры Подмосковья Елена Харламова и статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Алла Манилова сообщила, что в стране стартует «Литературный маршрут».

«У литературного маршрута большие социокультурные задачи. Без этого невозможно, если мы хотим сохранить пространство русского языка и русского мира», — отметила замминистра культуры РФ.

Реализация «Литературного маршрута» начнется в 2023 году в четырех федеральных округах — Центральном, Северо-Западном, Южном и Приволжском. Центрами проекта станут Подмосковье, Санкт-Петербург и Крым.

«Цикл „Музейные маршруты России“ очень важен для нашего региона, потому что лучшие музейные практики, обсуждаемые здесь, позволяют нам сделать региональную культуру градообразующей и помогают привлечь туристов», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В рамках мероприятия в «Новом Иерусалиме» состоялось подписание соглашений между Министерствами культуры Подмосковья и Архангельской области, а также между подмосковными и федеральными музеями.

Елена Харламова добавила, что в Подмосковье планируют разработать и создать различные литературные маршруты, что, возможно, сделает регион литературной столицей России.

Также министр культуры региона огласила событийный календарь в Подмосковье в 2022 году.

«Сейчас апрель и у нас проходят три выставки — это „Азбука шедевра“, „Образ и смысл“ в Серпуховском музее и „Она и космос“ в музейном комплексе „Зоя“. В этом месяце Серпуховский музей и музей Тропинина откроют уникальную выставку женских образов. Мы продолжим выставочные проекты в нашем Серпуховском музее», — рассказала Харламова.

В мае Подмосковье ждет международный фестиваль «Мелиховская весна» и проект «Русская опера у стен монастыря».