Подмосковье 03 февраля 2023, 23:55 Певец Сергей Куприк организовал отправку гумпомощи из Солнечногорска в зону СВО

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Певец Сергей Куприк регулярно организует отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Но эта отправка для певца особенная — на передовую поедет не только грузовой транспорт со всем необходимым для военнослужащих, но и несколько новых легковых авто.

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«Три вот таких автомобиля Mitsubishi L200 уже в такой пленке милитари, оснащены тепловизорами, чтобы можно было ездить в полях без света. Ну я так думаю, что какие-то машины пойдут на передовую, какие-то машины пойдут волонтерам», — рассказал заслуженный артист РФ Сергей Куприк.

Без классического набора гуманитарной помощи тоже не обошлось — в зону СВО отправились медикаменты, теплые вещи, необходимая военнослужащим спецтехника.

Сам Сергей вместе с женой также поедут на передовую, чтобы лично передать собранные вещи бойцам и волонтерам. Говорят, такие путешествия стали для них уже доброй традицией, но очень надеются, что благодаря общим усилиям скоро в них не останется потребности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО в Подмосковье.

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