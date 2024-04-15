Подмосковье 15 апреля 2024, 22:21 Пешеходный переход через железную дорогу вернули возле станции Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Наземный переход для пешеходов через железнодорожные пути вернули по просьбам жителей. Место расположено возле станции Балашиха.

Переход оборудован светофором и пандусом. Возле него сделали автобусную остановку и пешеходный переход, где сделали «зебру».

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Также в Балашихе благоустроят «народную тропу» вдоль забора школы № 33 по обращениям жителей. Ее длина составит почти 100 метров. Горожане также попросили привести в порядок аллею между образовательными учреждениями. В мае здесь высадят 30 саженцев жасмина и сирени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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