Подмосковье 12 апреля 2024, 18:37 Новая пешеходная дорожка появится в микрорайоне 1 Мая в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Пешеходную дорожку благоустроят в Балашихе по просьбе жителей. Ее длина составит почти 100 метров.

«Народную тропу» и благоустройство микрорайона обсудили с жителями округа на встрече с управляющей компанией и заместителем главы администрации Дмитрием Варнавским. Горожане попросили привести в порядок аллею между образовательными учреждениями. В мае здесь высадят 30 саженцев жасмина и сирени.

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Тропинку, по который привыкли ходить местные жители, облагородят. Пешеходная дорожка идет вдоль забора школы № 33.

«Провели обход территории, обозначив перспективные объекты для благоустройства. Посмотрели также объект капитального ремонта сетей горячего и холодного водоснабжения и отопления — работы проводились в зимний период, поэтому требуется восстановить благоустройство. С подрядчиками посмотрели организацию капитального ремонта в двух многоквартирных домах. В одном идет ремонт фасада, в другом — ремонт кровли. Подрядчик получил замечание, которое будет устранять. По итогам обхода зафиксировали ряд поручений, наметили планы по проведению субботника», — рассказал Дмитрий Варнавский.

Также на встрече решили изменить схему пешеходного перехода у дома № 31. Около дома № 27 может сделают искусственную дорожную неровность, дрогу, которая заканчивается тупиков, благоустроят и закроют. Обновят детскую площадку возле дома № 9.

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