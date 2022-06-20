Пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу в Химках готов на 65%

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход строительства пешеходного перехода у ЖК «Солнечная система». Готовность объекта составила 65%, а сдать его планируют до конца лета.

Вблизи жилого комплекса «Солнечная система» вовсю идет монтаж пролетов будущего 90-метрового пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу. Одна из трех конструкций уже собрана, а полностью завершить монтаж планируют до конца лета.

«Строительная готовность на данный момент — 65%. Один раз в три минуты здесь проходит железнодорожный состав и в таких условиях, конечно, очень сложно конструкцию монтировать, но, тем не менее, наша задача ударными темпами до конца лета ввестись в эксплуатацию и приложить для этого максимально все усилия», — рассказал Волошин.

Монтировать конструкции рабочие могут только во время технологических окон, когда приостанавливается движение поездов. Их «РЖД» предоставляет несколько раз в месяц.

Переход планируют остеклить, установить лифты и благоустроить прилегающую территорию. О строительстве пешеходного моста попросили местные жители, которые вынуждены перебегать ж/д пути, чтобы сократить путь до остановок общественного транспорта. Проект обещал реализовать застройщик ЖК, однако обязательства он не выполнил. Строительство стало возможным благодаря поддержке губернатора области Андрея Воробьева.