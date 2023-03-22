Подмосковье 22 марта 2023, 09:40 Пешеходный мост через ж/д пути построят в подмосковной деревне Сумароково

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Пешеходный мост через ж/д пути построят в деревне Сумароково в городском округе Мытищи. Сейчас самый близкий безопасный переход расположен в 40 минутах ходьбы от населенного пункта.

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Большинство жителей деревни Сумароково не хотят идти почти два километра до безопасного перехода и перебегают по железнодорожным путям, рискуя жизнью.

Администрация Мытищ ставит заборы и ликвидирует самодельные переходы, чтобы обезопасить людей.

«Со своей стороны администрация городского округа Мытищи выполняет все требования по безопасности. Стараемся приблизиться к абсолютным показателям, то есть сделать переход абсолютно безопасным», — рассказал главный инспектор дорожно-транспортного хозяйства городского округа Мытищи Максим Корнев.

Строительство нового пешеходного моста в деревне включили в подмосковную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023-2027 годы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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