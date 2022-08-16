Пешеходную зону благоустроят в Подольске в 2023 году

Комитет по конкурентной политике опубликовал закупку на благоустройство пешеходной зоны в Подольске. Работы будут проводиться по адресу бульвар 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона Кузнечики.

«Опубликована закупка на благоустройство пешеходной зоны в городском округе Подольск», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ.

Благоустройство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск. Завершить благоустройство планируется в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов в Подмосковье.