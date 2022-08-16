Благоустройство сквера 200-летия Подольска завершат ко Дню города

Долгожданное благоустройство стартовало в сквере 200-летия Подольска. Сейчас ведутся подготовительные работы — очищается зеленая зона, поднимаются кроны деревьев, производится корчевка пней на прилегающей территории. Также проводят работы по планировке грунта.

В дальнейшем в сквере установят торшерное освещение. Запланированы работы по замене пешеходных коммуникаций. В сквере будут организованы площадки с зонами отдыха, где дополнительно будут высажены ивы.

Источник фото: телеканал «360»

В обновленном сквере установят памятник подольскому хирургу Николаю Маштакову, который внес большой вклад в медицинскую деятельность округа. Рядом со сквером располагается улица, которая названа в его честь.

Источник фото: телеканал «360»

В городской администрации сообщили, что все работы планируется завершить ко Дню города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов в Подмосковье.