Благоустройство сквера 200-летия Подольска завершат ко Дню города
Долгожданное благоустройство стартовало в сквере 200-летия Подольска. Сейчас ведутся подготовительные работы — очищается зеленая зона, поднимаются кроны деревьев, производится корчевка пней на прилегающей территории. Также проводят работы по планировке грунта.
В дальнейшем в сквере установят торшерное освещение. Запланированы работы по замене пешеходных коммуникаций. В сквере будут организованы площадки с зонами отдыха, где дополнительно будут высажены ивы.
В обновленном сквере установят памятник подольскому хирургу Николаю Маштакову, который внес большой вклад в медицинскую деятельность округа. Рядом со сквером располагается улица, которая названа в его честь.
В городской администрации сообщили, что все работы планируется завершить ко Дню города.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов в Подмосковье.