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    16 августа 2022, 00:29

    Благоустройство сквера 200-летия Подольска завершат ко Дню города

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Долгожданное благоустройство стартовало в сквере 200-летия Подольска. Сейчас ведутся подготовительные работы — очищается зеленая зона, поднимаются кроны деревьев, производится корчевка пней на прилегающей территории. Также проводят работы по планировке грунта.

    Благоустройство сквера 200-летия Подольска завершат ко Дню города

    В дальнейшем в сквере установят торшерное освещение. Запланированы работы по замене пешеходных коммуникаций. В сквере будут организованы площадки с зонами отдыха, где дополнительно будут высажены ивы.

    Благоустройство сквера 200-летия Подольска завершат ко Дню города | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В обновленном сквере установят памятник подольскому хирургу Николаю Маштакову, который внес большой вклад в медицинскую деятельность округа. Рядом со сквером располагается улица, которая названа в его честь.

    Благоустройство сквера 200-летия Подольска завершат ко Дню города | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В городской администрации сообщили, что все работы планируется завершить ко Дню города.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов в Подмосковье.