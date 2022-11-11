Подмосковье 11 ноября 2022, 19:29 Первый зал кинотеатра «Рассвет» в Ногинске откроют в январе 2023-го

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В Ногинске, в кинотеатре «Рассвет», идет ремонт, один из кинозалов должен открыться уже в начале января. Ход работ проконтролировал глава Богородского округа Игорь Сухин.

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«Я уже не раз говорил — „Рассвет“ для жителей — больше, чем кинотеатр. Это знаковое место для многих горожан, бывший очаг культуры, место встречи многими любимое. Поэтому очень важно, что сегодня работы здесь продолжаются, несмотря на не самые простые времена для всей киноиндустрии. Спасибо губернатору, который вместе с нами внимательно следит за ситуацией», — сказал Игорь Сухин.

В здании устанавливают окна, кладут плитку, продолжается отделка помещений. Все необходимые материалы закуплены.

Планируется, что после обновления здесь откроют три кинозала, фуд-корт, место отдыха для детей. В теплое время года будет работать веранда с видом на Фонтанный комплекс, торгово-развлекательные локации.

Также глава округа обсудил с владельцем и специалистами благоустройство территории вокруг кинотеатра. Планируется расширить пешеходный тротуар, снести палатки и обустроить место для отдыха горожан. Для посетителей кинотеатра оборудуют открытый паркинг на 100 автомобилей и подземную парковку на 70 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у Подмосковья появились новые возможности по благоустройству городов.