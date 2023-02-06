06 февраля 2023, 18:35
Первый за три года поезд с товарами из Южной Кореи прибыл в Подмосковье
Подмосковье налаживает товарооборот с Южной Кореей – об этом в интервью РИА «Новости» сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. По его словам, в конце прошлого года Московская область уже приняла поезд с товарами из этой страны.
«По текущему статусу могу сказать, что в декабре первый за три года поезд с товарами из Южной Кореи пришел в Подмосковье», — сообщил Филимонов.
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Сообщение о начале транспортного сообщения между подмосковным агрохабом «Селятино» и портом Донхэ было подписано в ноябре прошлого года. Торговля будет вестись через порты Владивостока.
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По словам Филимонова, из Южной Кореи начнут ввозить иномарки и промышленные товары. Из Подмосковья же в Донхэ пойдут на экспорт продукты и другие сельскохозяйственные товары.
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