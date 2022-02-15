Первый в России завод по производству полимерных полов открылся в Подмосковье

Завод по производству полимерных покрытий открыли в Павловском Посаде в сентябре прошлого года. Инвестиции в него составили пять миллионов евро, сейчас предприятие выходит на проектную мощность. Узнавать подробности отправился корреспондент «360».

Производство здесь только запустили, до этого создавали мелкие партии в рамках пусконаладочных работ.

«Пять миллионов евро — цифра примерно верная. В нее входят здание, оборудование, коммуникации, инженерные системы. Все, что мы видим», — рассказал генеральный директор ООО «МБС Строительные системы» Сергей Ветлов.

Задача завода — наладить производство собственных полимерных покрытий, в том числе и из местных реактивов, но без потери качества. Пока же составные части будут из Европы. Что же до самих полимерных покрытий, то, по сути, это эпоксидка — то есть смесь из нескольких реактивов, которые твердеют и превращаются в пол. Пол, который будет иметь нужные свойства.

«Если у вас, допустим, пищевое производство, то вам важна гигиена. Если склад, то механическая стойкость. Если химическое производство, то нужна устойчивость пола к вредным факторам. И мы под каждый запрос предоставляем продукцию, и часть продукции будет производиться на этом заводе», — пояснил гендиректор предприятия Сергей Ветлов.

Для достижения таких свойств покрытия существует отдельная лаборатория, где экспериментируют с составами. Высокотехнологичный завод смогут обслуживать около 30 специалистов, а налоговые отчисления и удешевление логистики помогут строительной отрасли и региону в целом.

Проект для региона интересный и реализован за два очень тяжелых для промышленности года. Несмотря на это, мощь и скорость он набирает активно. Объем производства будут постоянно наращивать, а также расширять линейку продукции.