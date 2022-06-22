Первый в России цех по капитальному ремонту двигателей самолетов построили в Подмосковье

В Подмосковье завершилось строительство цеха по техобслуживанию и ремонту силовых установок самолетов. Предприятие расположено на территории аэропорта Шереметьево, сообщил министр правительства Московской области по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

«Мы сопровождали объект с 2020 года, на сегодня все строительные работы завершены. По результатам итоговой проверки Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии», — сказал Артур Гарибян.

Министр уточнил, что благодаря работе цеха будет обеспечено поддержание летной годности более чем 700 двигателей и 450 вспомогательных силовых установок самолетов, что является критически важной задачей для транспортной отрасли страны в целом. Такими двигателями оснащены самые популярные в мире воздушные суда — Boeing 737 и Airbus 320.

Запуск предприятия позволит создать около 300 рабочих мест в Московской области, добавил Артур Гарибян.

Ранее стало известно, что свыше 550 рабочих мест создали в новом складском комплексе в Истре.