Более 550 рабочих мест создали в новом складском комплексе в Истре

Работы по строительству первого этапа третьей очереди логистического складского комплекса «Логопарк Мэйджор» завершили в селе Павловская Слобода городского округа Истра. Здесь появилось свыше 550 новых рабочих мест. Минжилполитики региона выдало разрешение на ввод в эксплуатацию.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, уточнили в пресс-службе министерства.

К существующим объектам комплекса «Логопарк Мэйджор» были добавлены новые склады, зоны высотного хранения, грузовые антресоли и административно-бытовые помещения общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций в строительство составил порядка двух миллиардов рублей, работы завершили меньше чем за год. Застройщиком объекта является ООО «АЦ-ЮГ».

«Логопарк Мэйджор» предоставляет услуги в различных сферах обслуживания: получение комплектующих от поставщиков и поставка их на производство, краткосрочное хранение товара на период сезонных колебаний, возвратная логистика и другие.