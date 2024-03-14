Подмосковье 14 марта 2024, 16:47 Первый в России робот для удаления грыж начал работать в больнице Воскресенска Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

В Воскресенской больнице открылось отделение, где врачи будут проводить эндоскопические операции с помощью робота. На этой неделе первый в России робот для удаления грыж Da Vinci уже выполнил несколько операций.

Благодаря роботу хирург не стоит рядом с пациентом, а управляет всеми техническими действиями через сложную систему. Она нивелирует такой человеческий фактор, как тремор рук и усталость.

Реклама

«Роботическая технология является логичным продолжение эндоскопической технологии. Операции проходят под общим наркозом через небольшие проколы в передней брюшной стенке», — рассказал врач-хирург, заслуженный работник здравоохранения Московской области Владислав Бурдаков.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Вместе с роботом Da Vinci в отделении появилось и другое современное оборудование в помощь медицинским специалистам.

«У нас работают отличные хирурги: заслуженный врач России Андрей Зверев, заслуженный работник здравоохранения Московской области Владислав Бурдаков. Они известны не только в Российской Федерации, а далеко за ее пределами. <…> Им нужно помогать современным оборудованием, медикаментами, тогда у них будет мотивация для развития», — отметил главврач больницы, заслуженный врач России Юрий Райхман.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В начале недели с помощью робота прооперировали Валентину Лылину. Сейчас женщина уже готовится к выписке. По ее словам, разница с полостной операцией — колоссальная. Восстановление проходит легче, уже на второй день пациентка смогла встать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».