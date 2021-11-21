Первый в России музей-усадьба Достоевского открылся под Зарайском

В деревне Даровое в Зарайске открылся единственный в стране музей-усадьба Ф. Достоевского. Родовое имение писателя было реставрировано и полностью подготовлено к приему посетителей к 200-летию со дня рождения классика по указу президента России Владимира Путина. Работы велись с 2015 года.

Как сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, проект, включавший в себя историко-архивные изыскания и реставрацию, был довольно сложным.

«Сегодня я очень горжусь тем, что у нас получилась уникальная усадьба семьи Ф. М. Достоевского, где будет сохраняться литературное наследие писателя», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она поблагодарила за поддержку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и выразила искреннее восхищение командой музея «Зарайский кремль».

Усадьбу купили родители писателя, когда ему было 10 лет. Семья проводила здесь каждое лето. С тех времен сохранились пруд, сады, лес и парк, в котором играл Достоевский.

Туристы смогут посещать Даровое в составе общей экскурсии или индивидуально. Разработан также мультимедийный гид.

Директор Зарайского кремля Кирилл Кондратьев выразил надежду, что музей станет центром популяризации наследия писателя.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко предположил, что Даровое обретет второе дыхание, а поклонники творчества Достоевского увидят усадьбу во всей красе.

«Сделаем все возможное, чтобы посетителям было комфортнее добираться, будем работать над дальнейшим развитием территории», — пообещал он.

В Сергиевом Посаде для туристов на выходные придумали интересные развлечения. Жители и гости региона смогут посмотреть древние храмы Лавры, попробовать знаменитую коврижку и принять участие в мастер-классе по росписи богородской игрушки.