Расписать игрушку, попробовать коврижку и погулять по Лавре. Как провести выходные в Сергиевом Посаде

Подмосковье продолжает предлагать жителям и гостям региона интересные развлечения на выходные. В Сергиевом Посаде за один день можно почувствовать себя и барином, и ремесленником, полюбоваться на древние храмы и попробовать знаменитую коврижку. Маршрут с атмосферой Древней Руси придется по душе всей семье.

Источник фото: телеканал «360»

Сергиев Посад — город из ансамбля «Золотого кольца». Он погрузит туристов в реалии Древней Руси. Для начала можно почувствовать себя настоящим ремесленником.

Арт-терапию предлагают в музее Богородской игрушки. Там проводят занятия по росписи традиционных деревянных медведей.

Даже если вы не слышали про богородские игрушки и мало знаете про этот промысел, то забавных резных косолапых отсюда точно где-то видели. Примерно с 17 века здесь создают уникальные сувениры.

Источник фото: телеканал «360»

На мастер-классе профессионалы расскажут, как правильно держать кисть, с чего начать работу, куда краска не должна попадать и какие узоры уже стали традиционными.

После творческого занятия можно отправиться в Троице-Сергиеву лавру. На осмотр понадобится не один час, ведь у места четырехвековая история. Если замерзли во время экскурсии, то погреться можно в чайной. Там есть вкусные блины, пельмени и знаменитая во всей стране коврижка. Это исконно русское лакомство, в ее составе только натуральные продукты: солод, орехи, мед, чернослив. Коврижку оценят вегетарианцы: в составе нет яиц.

Внешне коврижка похожа на пряник, но не такая твердая. С кофе после прогулки на морозе — самое то. Кстати, благодаря натуральному составу и меду внутри это лакомство долго хранится. Можно взять с собой и смаковать еще долго. Полкило исконно русской сладости обойдется примерно в 300 рублей.

После насыщенного дня почувствовать себя барином поможет атмосферный отель «Царская деревня», который удивит и двухъярусными палатами, и джакузи в номере, и живописным видом на Троице-Сергиеву лавру.

Источник фото: телеканал «360»

В номере площадью в сто квадратных метров есть спальня, кабинет и вид на заснеженный дворик. Поужинать можно прямо в трактире на территории отеля. В ресторане представлена только русская кухня: борщ, уха, пирожки и бутерброды с салом, хреном и горчицей.

Такое интересное, творческое и вкусное путешествие понравится и взрослым, и детям.