Подмосковье 02 апреля 2024, 12:42 Первый в Подмосковье эндокринологический центр открылся в Дмитрове Источник фото: Евгений Рой

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Новый межрайонный эндокринологический центр открылся в Московской области. В нем могут наблюдаться пациенты из Дмитрова, Дубны и Талдома.

По словам руководителя центра Ольги Данилиной, только в Дмитровском городском округе лечится более пяти тысяч человек с эндокринными заболеваниями.

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«Нашей больницей накоплен огромный опыт по профилактике и лечению этого класса заболеваний», — рассказала Дмитриева.

Медицинское учреждение находится в консультационно-диагностическом центре рядом со взрослой поликлиникой в Дмитрове. Помимо врачей врачей-эндокринологов есть кабинет и хирурга.

«Здесь также работают кабинеты школы сахарного диабета, диабетической стопы, диабетической ретинопатии. Центр будет находиться в тесном взаимодействии с региональными эндокринологическими центрами, созданными на базе Видновской больницы и МОНИКИ имени Владимирского», — добавила Данилина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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