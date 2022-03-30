Первый сертификат для покупки квартиры вручили жительнице аварийного дома в Лосино-Петровском

Жительница Лосино-Петровского городского округа Седа Айриева получила сертификат для покупки нового жилья. Пока что женщина проживет в квартире в аварийном доме.

По словам Айриевой, дожидаться переселения она не стала и подала заявку на получение такой поддержки. Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Джеглав вручил ей первый сертификат на переселение из аварийного жилья на более чем 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Благодаря этому Айриева сможет приобрести новую недвижимость на средства, выделенные государством, причем сделать это в короткие сроки.

«Самое главное, впервые региональные власти участвуют в этом субсидировании. Фонд реформирования ЖКХ и бюджет МО. Им большое спасибо, руководству за то, что мы впервые осуществили этот проект. Он первый. Надеюсь, дальше будет легче», — сказал Джеглав.

В этом году сертификаты получат еще девять собственников квартир в аварийных домах в Лосино-Петровском. С помощью этой меры поддержки люди смогут купить жилье в новостройке или на вторичном рынке в любом округе Московской области.

Накануне сертификаты на приобретение жилья вручили пяти молодым семьям в Истре. Всего в Подмосковье с начала года такие свидетельства получили уже 364 молодые семьи.