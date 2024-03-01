Подмосковье 01 марта 2024, 14:35 Первый муниципальный слет школьных лесничеств прошел в Клину Комитет лесного хозяйства Московской области

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Слет школьный лесничеств прошел в Клинской городской библиотеке № 2. В нем приняли участие команды школ «Имена Победы», «Планета детства» и лицея № 10.

Как рассказал заместитель председателя Комлесхоза Подмосковья Дмитрий Новиков, школьные лесничества воспитывают у детей бережное отношение к природе и углублять их знания в области экологии.

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«Наставники учат юных лесничих беречь и приумножать лесные богатства, сохранять и развивать защитные, оздоровительные функции леса и любить природу родного края», — сказал он.

Школьники поучаствовали в конкурсах и продемонстрировали свои знания в лесоведении и орнитологии. В результате первое место заняла команда школьного лесничества «Новощаповское» школы «Имена Победы».

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