Подмосковье 09 мая 2023, 04:21 Автопробег в честь ветеранов ВОВ устроили в Подмосковье Юрий Масленников

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Первый автопробег в честь ветеранов Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов прошел по территории Мытищинского и Дмитровского городских округов. Участники мероприятия стартовали от здания Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса в Лобне и посетили места боевой славы времен ВОВ.

«9 мая — это особенный день! Мы вспоминаем его, как День Победы над врагом, который решил уничтожить нас, стереть с карты истории. И сегодня что-то подобное происходит, и наши ребята там, на передовой, сражаются за наше будущее, и мы им очень благодарны и всячески их поддерживаем», — рассказал организатор автопробега Николай Гущин.

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На каждом автомобиле, который принимал участие в акции, был закреплен российский или советский флаг. Некоторые водители продемонстрировали символику времен Великой Отечественной войны.

«К сожалению, в целях безопасности ГИБДД сократило наш автопробег в три раза. Участвовать собирались тридцать машин. Но все равно — автопробег в поддержку наших воинов прошел успешно. Везде нам были рады, махали и поддерживали нас», — рассказал один из участников автопробега Юрий Масленников.

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