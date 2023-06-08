Подмосковье 08 июня 2023, 10:39 Первый летний концерт русского романса пройдет в Клину 11 июня Геликон-Опера

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В театре «Геликон-опера» проходит вторая молодежная программа оперных артистов при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Стажеры программы подготовят первый летний концерт «Чехов и театр романса», который пройдет в Клину 11 июня.

В министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что в программу войдут романсы Рахманинова, Свиридова, Булахова и Варламова в обрамлении сценических фрагментов из «Трех сестер» Чехова.

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Концерт начнется в 17:00.

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