Первый лэнд-проект российских художников открылся в парке Малевича Одинцовского округа

В парке Малевича в Одинцовском округе открылся первый лэнд-проект российских художников «Белый лес». Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры Московской области.

Направление лэнд-арта в нашей стране представлено эпизодически. Нам показалось интересным поработать с этим направлением в Подмосковье с его разнообразным ландшафтом и красивыми парками. Вместе с молодыми российскими художниками мы решили, что парк Малевича является отличной локацией, где появится серия работ, которые будут вступать в диалог с природой Елена Харламова министр культуры Московской области

Одной из наиболее ярких работ проекта является «Никуда» Григория Орехова. Это 250-метровая красная дорожка из полипропилена, которая кажется бесконечной на фоне заснеженного леса. Также авторами работ для лэнд-проекта стали Алексей Лука и арт-группа «Художественное уединение». В парке появились зеркальные поверхности и геометрические формы, огромные холсты с изображением деревьев, а также объемная композиция из дерева «Точка опоры».

Министр добавила, что два года назад зрителям была представлена инсталляция на открытом воздухе, выполненная художником-архитектором, лауреатом престижных театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Эмилем Капелюшем. Она располагалась перед главным входом в музей «Новый Иерусалим».

«Это был интересный яркий опыт, поэтому мы решились на новый эксперимент в парке Малевича. Уверена, что наш лэнд-арт вызовет позитивные эмоции у критиков и посетителей», — рассказала Елена Харламова.

Все желающие смогут увидеть лэнд-проект «Белый лес» до 1 марта.