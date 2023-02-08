Подмосковье 08 февраля 2023, 12:45 Первый корпус ЖК «Бекасово» в Наро-Фоминске получил кадастровый номер

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В Наро-Фоминске достроили первый корпус жилого комплекса «Бекасово». Дом поставили на кадастровый учет. Теперь он находится в поселке дома отдыха «Бекасово» на Дружной улице, 10. Ранее его признали долгостроем.

Строительство шести домов ЖК стартовало в 2013 году. Застройщиком выступил «Квартал сервис», который получил разрешение на возведение трех зданий. Дольщики первой очереди должны были получить ключи в конце 2015 года, однако этого не случилось. Компания обанкротилась в 2019 году.

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В итоге осенью 2020 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий передал права на завершение работа на объекте Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья. В результате дом достроили в декабре прошлого года.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил полностью восстановить права обманутых дольщиков в этом году. По его словам, в 2022 году Подмосковье перевыполнило план по выдаче ключей и компенсаций участникам долевого строительства.

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