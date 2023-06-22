Подмосковье 22 июня 2023, 13:03 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на 23 и 24 июня Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области 23 и 24 июня спрогнозировали первый класс пожарной опасности, в Луховицком, Ногинском и Ступинском лесничествах — четвертый. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

За 21 июня на в лесах Московской области зафиксировали два пожара — в Виноградовском и Луховицком лесничествах. Для их тушения привлекли 22 человека и 13 машин.

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Сегодня и в ближайшие дни в Подмосковье температура воздуха прогреется до 24 градусов, завтра ожидаются дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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