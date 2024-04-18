Подмосковье 18 апреля 2024, 10:54 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 апреля Медиасток.рф

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Ни одного пожара не выявили в лесах Подмосковья 17 апреля. В ближайшие дни в области установится первый и второй классы опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 18 апреля на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. Второй ожидают в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах.

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В пятницу и субботу, 19 и 20 апреля, в регионе установистя первый класс пожарной опасности.

При обнаружении огня в лесу жителей призывают обращаться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

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