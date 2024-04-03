Подмосковье 03 апреля 2024, 14:33 Первый кикшеринг появился в Волоколамске Влад Мурашов

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Электросамокаты, которые можно взять в аренду с помощью мобильного приложения, появились в Волоколамске 1 апреля. Точки кикшеринга расположены в семи разных местах города.

Взять самокат в аренду можно в микрорайоне «Благодар», возле ФОК «Лама», в парке Победы и центральном городском парке, возле торговых центров «Центр города» и «Аист», а также на Октябрьской площади.

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Чтобы воспользоваться услугой, понадобится скачать специальное мобильное приложение. Его можно найти по QR-коду, прикрепленному к каждому самокату.

Влад Мурашов

Руководитель Центра индивидуальной мобильности, представитель сообщества «Электроклуб» Михаил Денисов рассказал «360» о правилах езды на электросамокатах. На средствах индивидуальной мобильности можно передвигаться со скоростью не больше 25 километров в час. Есть и ряд других строгих ограничений.

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