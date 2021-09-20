Центр КТ- и МРТ-диагностики открыли в Химках. Пенсионеры, ветераны и семьи получат льготы

Центр для КТ- и МРТ-диагностики открыли в Химках. Он стал первым во всем городском округе. Там установили новейшее оборудование — передовое в Подмосковье и Москве. Это современный комплекс сети медицинских центров YourMed и «Гиппократ».

В учреждении можно пройти полную диагностику. Например, КТ-аппарат Siemens Healthineers — лидер среди аналогов.

Он позволит безболезненно выполнить процедуры, которые ранее могли доставлять дискомфорт пациентам. Теперь они, например, смогут забыть о том, что такое глотать трубку для бронхоскопии. Это отметил заведующий отделением Павел Николаев.

По сути, все выполняют путем постпроцессинга на компьютере. Это комфортно и абсолютно не приводит к неприятным ощущениям Павел Николаев.

КТ-аппарат отображает качественное изображение в разных плоскостях, что сразу выявляет патологии даже на начальном этапе развития. А МРТ-аппарат Siemens Healthineers оснащен усовершенствованной системой Magnetom Essenza.

Она уникальна технологией Tim+Dot, которая сейчас является передовой в МРТ-исследованиях и обладает самым высоким качеством изображения.

Tim+Dot — это более удобный, быстрый и эффективный путь к стабильно высокому качеству МРТ-изображений. В результате доступно больше приложений для любых областей тела, а это множество дополнительных методик для расширения спектра медицинских услуг.

Уникальность центра и льготы

Сегодня медицинский центр YourMed единственный в Химках, где КТ- и МРТ-обследования проводят на самом современном оборудовании. Кроме того, здесь есть льготы. Это, подчеркнул генеральный директор Назир Сархадов.

Мы хотели, чтобы все было доступно, и поэтому определили группу льготных граждан, которым предоставим скидки. Это инвалиды, ветераны, а также пенсионеры, многодетные семьи Назир Сархадов.

Здесь можно пройти все виды КТ- и МРТ- исследований без очередей и получить результат в тот же день. Расшифровка результатов происходит в течение часа.

Ранее ближайший диагностический центр был в Москве. Для пенсионеров и инвалидов дальние поездки были неудобны.

Это и послужило причиной открыть комплекс в микрорайоне Левобережный. Вскоре он начнет работать круглосуточно, а с 2022 года пациентов станут принимать по ОМС.