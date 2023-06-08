Подмосковье 08 июня 2023, 14:55 Первый из трех домов ЖК «Ступино-Сити» достроят в октябре Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Возведение первого из трех домов жилого комплекса «Ступино-Сити» завершат в октябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

К реализации проекта ЖК приступили в 2015 году. В 2018 году работы прекратились по причине банкротства застройщика ООО «АСКО». Компания «ФинТрастОйл» возобновила строительство комплекса в феврале 2022 года.

Реклама

Степень готовности первого из трех корпусов объекта на текущий момент составляет 65%. Полностью завершить работы по возведению ЖК планируют в июне 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дольщики всех домов группы компаний «Урбан Груп» скоро получат ключи от квартир.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».