Подмосковье 29 мая 2023, 10:48 Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех домов ГК «Урбан Групп» в Подмосковье Фото - Фонда развития территорий

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Строительство всех домов группы компаний «Урбан Груп» завершилось в Подмосковье. Компания начала возведение 65 зданий, но из-за банкротства работы заморозили. Дольщики последних 12 домов скоро получат ключи, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Застройщик обанкротился в 2018 году, из-за чего работы временно приостановили. Как рассказал губернатор, компания начала строить 55 домов, включая проекты «Лайково», «Видный Город», «Опалиха О2», Митино О2» и другие. Дольщики ждали ключи с 2018 года. Их права удалось восстановить благодаря поддержке Фонда развития территорий.

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«Свыше 13,5 тысяч человек уже получили ключи или денежные компенсации, а теперь мы ввели последние 12 домов в ЖК „Лайково“. Более 1,9 тысячи дольщиков получат долгожданные ключи, и таким образом мы поставим точку в эпопее с „Урбан Групп“», — сказал глава региона.

Он добавил, что Подмосковье планирует полностью закрыть проблему обманутых дольщиков до конца этого года. Для этого на федеральном уровне разработали дорожную карту, по которой жилые дома достраивает Фонд развития территорий. Свои квартиры уже получили свыше 15,6 тысячи человек, еще почти 700 дольщиков получили компенсации.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин добавил, что за четыре года Фонд возвел почти 1,3 миллиона квадратных метров жилья. ЖК «Лайково» стал шестым комплексов, где организация завершала работы после ГК «Урбан Групп». В эксплуатацию введут последние 12 зданий, где обустроили свыше трех тысяч квартир. Туда переедут около 1,9 тысячи человек.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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