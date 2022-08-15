Первый фестиваль «Территория спорта» прошел в Ленинском округе

В прошедшие выходные на территории Подмосковья прошел первый фестиваль спорта и здорового образа жизни под названием «Территория спорта». Его организаторами стали Филиал Торгово-промышленной палаты Московской области Ленинского городского округа совместно с АНО «СК «Ступени» при поддержке Администрации Ленинского городского округа.

Это мероприятие проходило в первый раз, но получилось достаточно масштабным и вызвало у посетителей большой интерес. На фестивале побывали порядка тысячи жителей округа. Можно было попробовать себя в различных видах тренировок, проверить свои силы в сдаче нормативов, зажечь вместе с танцевальными секциями. Самые смелые рискнули даже постоять на гвоздях.

В рамках фестиваля также впервые прошёл корпоративный тимбилдинг, в котором приняли участие взрослые команды. Главным действующим лицом фестиваля стал серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию Иван Гирев. Он приветствовал всех участников и выступил с автограф-сессией.

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