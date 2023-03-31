Подмосковье 31 марта 2023, 08:30 Первый этап капремонта взрослой поликлиники в Солнечногорске завершится в апреле

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Взрослую поликлинику в Солнечногорске капитально отремонтируют в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Работы проходят в два этапа: в апреле завершится обновление одной половины здания, а окончание ремонта запланировано на декабрь.

Подрядной организацией на первом этапе выполнены ремонт кровли и входной группы, гидроизоляция фундамента и усиление плит перекрытий, устройство новых дверных проемов в несущих стенах и усиление старых, устройство системы отопления и установка отопительных приборов.

Сейчас идет демонтаж перегородок 4-го этажа, устройство сантехнических коробов и вентиляции, облицовка стен плиткой, укладка линолеума и другие работы. Всего на объекте задействовано 50 строителей.

«Поликлиника в Солнечногорске построена в 80-х годах и требовала масштабных обновлений. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева на объекте ведется капитальный ремонт. В настоящее время временно оказание медицинской помощи населению осуществляется в корпусе по адресу микрорайон Военный городок, дом № 13А. Все специалисты, которые ранее вели прием, продолжают заботиться о здоровье наших жителей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Записаться на прием можно через портал госуслуг Московской области или по телефону 122. При необходимости можно вызвать врача на дом, либо обратиться в регистратуру для записи в кабинет неотложной помощи.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев передал врачам ключи от 14 автомобилей скорой медицинской помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в Солнечногорске.

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