Подмосковье 09 июня 2023, 13:03 Первый этап ямочного ремонта практически завершили в Подмосковье ГУСТ МО

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Первый этап ямочного ремонта завершили в Подмосковье на 99,6%. В ГУСТ отметили, что работы идут с опережением графика. На данном этапе восстановили более 352 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия в 39 округах.

«На этот раз ряды тех, чьи результаты составляют 100%, пополнили: Дмитровский, Балашиха, Шатура и Солнечногорск», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, еще десять округов приближаются к завершению работ, однако, есть и те, чьи результаты составляют менее 90%. В их число вошли Раменский округ, Одинцово, Щелково, Люберцы и Орехово-Зуево.

После этого округа приступят ко второму этапу, который продлится до конца октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьве заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях. До конца этого года такие переходы появятся в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове.

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