Первый этап благоустройства провели в парке «Елочки» в Домодедове. На следующем появится лодочная станция

В разгаре земляные работы. А на финишную прямую, например, уже вышла укладка габионов. Преображение набережной парка проверили министр благоустройства региона Михаил Хайкин и глава округа Александр Двойных.

Следующим этапом здесь установят парковую мебель, лодочную станцию и подготовят все инженерные сети. Об этом Александр Двойных рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с министром благоустройства региона Михаилом Хайкиным и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым мы осмотрели городские пространства Александр Двойных.

Проинспектировали и благоустройство площади рядом с Домом культуры «Мир». Так, подрядчики уже приступили к работе над устранением выявленных недочетов. Связаны они, например, с качеством укладки брусчатки, водосточной системы и другими вопросами.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводят программу «Парки Подмосковья». Таких пространств в этом году 14. Например, это парки в Красногорске, Домодедове, Павловском Посаде, Истре, Люберцах и других округах. Все работы планируют завершить к сентябрю.

Хайкин подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в Подмосковье преобразятся 46 общественных пространств до конца этого года.