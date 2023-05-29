Подмосковье 29 мая 2023, 14:19 Первый этап благоустройства лесопарка пройдет в Химках в 2023 году

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Глава Химок в интервью телеканалу «360» рассказал о благоустройстве лесопарка. Первый этап работ проведут на площади 50 гектаров в этом году, а второй — в 2024-м.

Химкинский лесопарк — самая большая зеленая зона в городе. Его площадь более 130 гектаров. Пока территорию расчищают от сухостоя, прямо на месте с помощью дробильный машины аварийные деревья превращают в щепу для отсыпки дорожек.

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По словам главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, в этом году там установят большую детскую площадку, построят входные группы с навесами и две парковки на 140 машиномест, проложат велодорожки и лыжероллерную трассу, обустроят родник Святого Георгия и зоны отдыха у водоема. Также подключат уличное освещение и видеонаблюдение.

Кроме того, в этом году продолжат реконструкцию парка имени Толстого. Там уже установили 50-метровое колесо обозрения, включили фонтан с интерактивной подсветкой, построили площадку для занятий йогой и танцами. Также для детей в парке открыли одну из трех игровых площадок, скалодром и новый веревочный парк.

Сегодня там благоустраивают центральную аллею. Рабочим еще предстоит установить навес у музея «Артишок», построить скейт-парк, облагородить пляж, открыть смотровую и спортивную площадки, парк аттракционов и кольцевой веломаршрут.

«При благоустройстве мы ориентировались на прошлую концепцию, которая изначально в парке была. Модернизируем ее и добавляем современные элементы, развлекательную инфраструктуру, фудкорт, чтобы отдых в парке был полноценным и разнообразным», — рассказал Дмитрий Волошин.

Благоустройство лесопарка и парка имени Толстого в Химках ведется в рамках проекта «Зеленый каркас».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что свыше 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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