Первый елочный базар откроется в Подмосковье 4 декабря

В Московской области 4 декабря откроется первый в новом сезоне елочный базар. Заработает он в Балашихе на площади у Ледового дворца.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский уточнил, что только в этом городе пушистыми символами Нового года будут торговать порядка 40 точек.

«Первый в сезоне елочный базар подготовлен к открытию в Балашихе. <…> Массовая торговля новогодними хвойными деревьями начнется в регионе с 15–20 декабря», — уточнил он.

Всего в регионе откроют около 400 елочных базаров. Свыше 100 из них — в рамках новогодних ярмарок, которые организуют на территориях муниципальных образований.

Воскресенский заметил, что елочные базары готовят в каждом муниципалитете. Больше всего торговых пунктов будет в Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Щелкове.

Покупатели смогут приобрести отечественные ели, пихты и сосны. На базарах будут продавать и импортные хвойные деревья, лапник и букеты из веток. В ассортимент включат подставки для елок, елочные украшения и игрушки, упаковку для подарков и другие сопутствующие товары.

«Средняя стоимость отечественных деревьев в этом году будет от 600 рублей до 2,5 тысячи рублей в зависимости от высоты, а импортных — от 3,5 тысячи. Цена еловых лап в среднем обойдется в 100-150 рублей за штуку. Букет из нескольких веток сибирской пихты будет стоить порядка 300 рублей», — уточнил и. о. министра.

Для людей старше 65 лет, которые не смогут прийти на базар лично, организуют бесплатную доставку елей. Помогут в этом порядка полутора тысяч волонтеров на машинах. На официальных порталах Московской области размещены телефоны, по которым можно заказать елку домой.

Для жителей региона, обратил внимание Воскресенский, сделали интерактивную карту с нанесенными на ней елочными базарами. Ее будут постоянно обновлять.