Подмосковье 25 апреля 2023, 15:48 Баскетбольный клуб «Химки» сыграет домашний матч с «Уралмашем» в полуфинальной серии Суперлиги фото: БК "Химки"

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Баскетбольный клуб «Химки» примет в Баскетбольном центре Московской области соперников из екатеринбургского «Уралмаша», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья. Третий матч полуфинальный серии Суперлиги состоится 26 апреля.

В первых двух встречах этапа, которые прошли в Екатеринбурге, подмосковные спортсмены уступили оппонентам со счетом 80:72 и 87:73. В случае победы «Химок» четвертая игра также состоится на домашней арене коллектива из Московской области. Если «Уралмаш» возьмет верх в третий раз, серия завершится, и химчане поборются за бронзовые медали турнира. На текущий момент коллектив из Екатеринбурга является действующим чемпионом Суперлиги.

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Вход на матч «Химки» — «Уралмаш» бесплатный. Чтобы посетить игру, болельщикам необходимо оформить билет на сайте. Начало встречи в 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил воскресенский клуб «Химик» с победой в финале плей-офф ВХЛ.

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