Подмосковье 17 апреля 2024, 12:35 Первый детский сад в поселке Светлые Горы под Красногорском построят раньше срока Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области проверил качество и сроки работ при возведении первого детского сада вблизи поселка Светлые Горы городского округа Красногорск. Готовность нового дошкольного корпуса достигла 49%.

Новый сад сможет принять 180 воспитанников. Для детей оборудуют просторные гардеробные, уютные спальни, буфетные и игровые зоны.

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На первом этаже расположатся пищеблок с обособленным входом, постирочная и медицинский сектор с процедурным кабинетом. На втором этаже будут групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты для дополнительных занятий.

По информации застройщика, завершить строительство планируется раньше срока — уже в конце августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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