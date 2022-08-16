Первый день форума «Производительность труда и повышение эффективности бизнеса» завершился в Подмосковье

На площадке «СберУниверситета» в Истре завершился первый день форума «Производительность труда и повышение эффективности бизнеса». С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В условиях санкций вопрос повышения эффективности бизнеса при минимальных затратах стоит особенно остро, поэтому наша область вошла в президентский проект «Производительность труда». На сегодняшний день общее число подмосковных участников проекта уже достигло 130, с 2019 года было успешно завершено 42 проекта, 18 из которых вели специалисты Регионального центра компетенций Екатерина Зиновьева зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

В этом году в президентский проект «Производительность труда» вошли 55 предприятий Подмосковья. Всего до конца года к нему планируют присоединиться еще порядка 40 компаний, добавила министр.

В двухдневном форуме принимают участие представители власти, бизнес-сообщества, промышленного сектора и эксперты.

На форуме выступил директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов, он рассказал о необходимости внедрения новых подходов к организации эффективного бизнеса, а также формированию новой культуры производства в России.

«В результате даже компании с современной техникой, большим портфелем заказов, опытными сотрудниками не могли показать финансовый результат. Чтобы им помочь без затрат внедрить новую культуру производства, был создан президентский проект „Производительность труда“ и Федеральный центр компетенций. Мы видим, что на предприятиях президентского проекта работать становится комфортнее, люди меньше устают, а производительность и выработка товара растет. Сейчас консалтинговая сеть проекта расширяется и охватывает 60 регионов — там работают региональные центры компетенцией», — сказал Александр Молодцов.

Успешными кейсами и личным опытом участия в президентском проекте «Производительность труда» представители предприятий смогут поделиться в рамках панельной дискуссии, которая станет одним из мероприятий второго дня форума. Он также пройдет на площадке кампуса «СберУниверситета» в городском округе Истра.

«Сбер давно превратился в большую технологическую компанию, процесс изменений все время с нами и уже в крови. Сегодня мы все оказались в условиях ограниченного доступа к западным технологиям, поэтому крайне важно обмениваться опытом с представителями своих регионов и отраслей. Спасибо правительству Московской области за уникальную возможность обсудить вместе государству, бизнесу и банкам пути повышения собственной эффективности и найти новые возможности для развития», — отметил вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Кирилл Брель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что получение субсидий и грантов для бизнеса Подмосковья должно быть прозрачным.