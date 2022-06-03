Первый автобус ЛиАЗ на альтернативных комплектующих выпустили в Подмосковье

Первый автобус ЛиАЗ-5292 на альтернативных комплектующих сошел с конвейера на Ликинском автобусном заводе «Группы ГАЗ». Новую модификацию оценили зампред правительства Подмосковья Анна Кротова, замминистра транспорта Евгений Аптекин и гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Новая модификация создана на базе флагманской модели ЛиАЗ-5292. Это первый автобус, которые собрали на альтернативных комплектующих. Все технические и потребительские преимущества сохранены.

«Несмотря на санкции в отношении России, предприятие продолжает выпуск современной, востребованной техники», — сообщила зампред правительства Подмосковья.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе рассматривают возможность обновления автобусных парков, отметила Кротова.

Вице-президент по корпоративным продажам «Группы ГАЗ» Николай Одинцов заверил, что они готовы обеспечить выпуск современного, высокотехнологичного транспорта, полностью удовлетворяя потребности заказчиков.

«Правительство Московской области прорабатывает стратегию дальнейшего развития автобусных перевозок, учитывая специфику новых маршрутов и вникая во все нюансы наших производственных решений», — сказал Одинцов.

Источник фото: телеканал «360»

Автобус имеет отечественный двигатель ЯМЗ-530, оснащен системой кондиционирования, мультимедийными экранами, USB-розетками и системой мультиплекс, позволяющей контролировать параметры работы онлайн.

«Ликинский автобусный завод не останавливает разработки новой техники, а также проводит адаптацию существующего модельного ряда, замещая альтернативными комплектующими продукцию тех поставщиков, которые покинули наш рынок, и выстраивая новые цепочки поставок», — рассказал директор завода Сергей Зуйков.

Источник фото: телеканал «360»

Это полностью низкопольная машина большого класса, рассчитанная на перевозку 110 пассажиров. Автобус оборудован для проезда маломобильных людей. Просторная площадка позволяет разместить коляски. Удобство водителю обеспечивает продуманная эргономика кабины, регулируемые по высоте и углу наклона приборная панель и руль.

Глава «Мострансавто» Сергей Смирнов отметил, что крупнейший региональный перевозчик уже не первый год сотрудничает с Ликинским автобусным заводом. Большую часть автопарка «Мострансавто» составляют именно их модели.

«Преимущества работы с российским производителем — это надежность за счет доступности необходимых комплектующих и адаптированность компании к российским реалиям пассажирских перевозок», — заявил гендиректор «Мострансавто».