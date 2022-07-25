Первых победителей аукционов на проведение ярмарок определили в Подмосковье

В Московской области начали подписывать договоры на организацию ярмарочной торговли на ближайшее время. Первые документы уже были подписаны в середине июля. Победителей определяли по итогам электронных торгов. До конца лета таким образом собираются распределить еще порядка 80 мест, на которых удобно организовывать ярмарки.

«Торги в форме электронного аукциона — прозрачная и доступная процедура определения организации, которой муниципалитет передаст право проводить ярмарки по определенному адресу. Предполагается, что до конца лета будут „разыграны“ еще около 80 мест проведения ярмарок», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Первого победителя электронного аукциона определили в Королеве. Теперь до конца года он сможет проводить ярмарки на улице Дзержинского. Еще два договора были заключены в Пушкинском городском округе.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 1 августа стартует официальная продажа бахчевых культур, в первую очередь арбузов. Они уже вовсю поспевают в Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае, Азербайджане и Дагестане.