facebook_pixel
    25 июля 2022, 12:43

    Первых победителей аукционов на проведение ярмарок определили в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    В Московской области начали подписывать договоры на организацию ярмарочной торговли на ближайшее время. Первые документы уже были подписаны в середине июля. Победителей определяли по итогам электронных торгов. До конца лета таким образом собираются распределить еще порядка 80 мест, на которых удобно организовывать ярмарки.

    Первых победителей аукционов на проведение ярмарок определили в Подмосковье

    «Торги в форме электронного аукциона — прозрачная и доступная процедура определения организации, которой муниципалитет передаст право проводить ярмарки по определенному адресу. Предполагается, что до конца лета будут „разыграны“ еще около 80 мест проведения ярмарок», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

    Первого победителя электронного аукциона определили в Королеве. Теперь до конца года он сможет проводить ярмарки на улице Дзержинского. Еще два договора были заключены в Пушкинском городском округе.

    Ранее стало известно, что в Подмосковье 1 августа стартует официальная продажа бахчевых культур, в первую очередь арбузов. Они уже вовсю поспевают в Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае, Азербайджане и Дагестане.